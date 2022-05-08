بِالفيديو: رابع هدف لـ “بولحية”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري فريد بولحية بعد ظهيرة الأحد، في فوز فريقه ماتز بِنتيجة (3-2) على الضيف نادي أولمبيك ليون.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 36، من عمر البطولة الفرنسية لِكرة القدم.

ودخل متوسط الميدان بولحية إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 81، وحينها كان فريقه ماتز متقدّما في النتيجة بـ (2-1).

وسجّل فريد بولحية الهدف الأخير في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 90.

ورفع فريد بولحية غلّته إلى 4 أهداف في البطولة الفرنسية، فضلا عن حيازته رصيد تمريرتَين حاسمتَين.

وغاب حارس المرمى الجزائري ألكسندر أوكيجة عن فريقه ماتز، بِسبب عقوبة الإيقاف.

وطرد الحكم اللاعب البرازيلي تياغو مينديز مدافع فريق ليون، في الدقيقة الـ 68. وحينها كان الفريق المحلّي متقدّما في النتيجة بـ (2-1).

وبات فريق ماتز بعد هذا الانتصار، يجمع 28 نقطة في المركز الـ 19 وقبل الأخير. ويشغل نادي ليون الرّتبة الـ 8 بِرصيد 55 نقطة.

ويبقى فريق ماتز يُصارع من أجل البقاء في حظيرة النّخبة، حيث يبتعد عن صاحب المركز الـ 17 نادي لوريون بِفارق 6 نقاط، وصاحب الرّتبة الـ 18 فريق سانت إيتيان بِفارق 3 نقاط. قبل جولتَين عن إسدال ستار منافسة “اللّيغ 1”. لكن نادي سانت إيتيان تنقصه مباراة متأخّرة، مقارنة بِفريقَي لوريون وماتز.

ووفقا للوائح المنافسة، ينزل إلى القسم الثاني صاحبا الرّتبَتين الـ 20 والـ 19، ويلعب صاحب الرّتبة الـ 18 مباراة السدّ مع ثالث ترتيب منافسة “اللّيغ 2”.

وبِخصوص ضبط المراتب في حال التعادل من حيث رصيد النقاط، تلجأ رابطة الكرة الفرنسية المحترفة في المقام الأوّل إلى مقياس فارق الأهداف، وهنا نجد: لوريون (-28) وسانت إيتيان (-32) وماتز (-30).