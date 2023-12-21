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رياضة

بِالفيديو: رقم قياسي تاريخي لـ “شافعي” في البطولة السعودية

علي بهلولي
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بِالفيديو: رقم قياسي تاريخي لـ “شافعي” في البطولة السعودية
ح.م
فاروق شافعي.

حطّم اللاعب الدولي الجزائري السّابق فاروق شافعي مساء الخميس، رقما قياسيا في تاريخ البطولة السعودية.

وسجّل المدافع شافعي الهدف الأوّل في الدقيقة الـ 57، لِمصلحة فريقه ضمك أمام الزّائر نادي الطائي. في مباراة لِحساب الجولة الـ 18 من عمر البطولة السعودية.

وبات شافعي المدافع الأكثر تسجيلا في تاريخ البطولة السعودية، بِرصيد 16 هدفا. عِلما أنه قدم إلى بطولة هذا البلد الخليجي في جانفي 2020، مُرتديا زيّ نادي ضمك حتّى صيف 2025. بعدما كان يُمثّل ألوان فريق مولودية الجزائر.

وكان الرّقم السّابق بِحوزة المدافع السعودي عبد الله الدوسري، بِرصيد 15 هدفا. لكن بعد أن لعب في القسم الأوّل المحلّي لِمدّة 14 سنة. ويرتدي منذ الصيف الماضي زيّ نادي القادسية من القسم الثاني.

ونعود إلى القائد شافعي، فقد رفع رصيده إلى 3 أهداف في البطولة السعودية للموسم الحالي.

وسبق لِفاروق شافعي (33 سنة) تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري في 6 مقابلات دولية، لكنه لم يلعب أيّ لقاء تحت إمرة التقني جمال بلماضي. كما أنه غير مُدرج ضمن القائمة الأوّلية لـ “الخضر”، والخاصّة بِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وأمضى المدافع عبد القادر بدران الهدف الثاني، عند الدقيقة الـ 85. في مباراة انتهت بِانتصار نتيجته ثلاثية نظيفة، وتابعها مواطنه وزميله في فريق ضمك الحارس مصطفى زغبة من دكّة البدلاء (الفيديو).

وبات نادي ضمك بعد هذا الفوز الثقيل، يجمع 30 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل فريق الطائي الرّتبة الـ 13 بِرصيد 17 نقطة.

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