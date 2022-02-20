بِالفيديو: رهط من “الصّعاليك” يتعاركون مع زميل محرز ووالدته

نشب عراك بِالأيدي بين اللاعب الدولي الإنجليزي فيل فودن ورهط من المتفرّجين، جاءوا لِمتابعة وقائع منازلة في الملاكمة الإحترافية.

ومعلوم أن المهاجم فيل فودن زميل النجم الجزائري رياض محرز، في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

حدث ذلك سهرة السبت، حينما انتقل فيل فودن إلى القاعة التي احتضنت هذه المنازلة، رفقة والدته وصديقته.

واعترض رهط من المتفرّجين فيل فودن، وهو يهمّ بِالدخول إلى القاعة رفقة والدته وصديقته، قبل أن تتطوّر الأمور إلى تلاسن حادّ ثم عراك بِالأيدي، كادت نهايته تكون مأساوية.

وكان فيل فودن مساء السبت، قد خاض كامل أطوار مباراة فريقه مانشستر سيتي والضيف نادي توتنهام، وبعدها في السهرة، تفرّغ إلى أهله، وانتقل لِمتابعة وقائع المنازلة في الملاكمة الإحترافية، التي شاهد فصولها عند مدخل القاعة، وكان أحد أبطالها، قبل أن يتفرّج عليها داخل المنشأة الرياضية!

وتساءل ناشر صور الفيديو ساخرا، عن سبب عدم جلب نجم كروي بريطاني بِحجم “فيل فودن” لِحرّاس شخصيين (غلاظ شِداد)، بِإمكانهم تحييد خطورة مثل هذا النوع من “الصّعاليك”.