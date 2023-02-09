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رياضة

بِالفيديو: رونالدو يستعرض عضلاته في السعودية بِرُباعية

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: رونالدو يستعرض عضلاته في السعودية بِرُباعية
كريستيانو رونالدو يحتفل بِهدف سجّله ضد فريق الوحدة (صورة نادي النصر).

استعرض النّجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء الخميس عضلاته، وهزّ الشّباك أربع مرّات في مباراة تندرج ضمن إطار منافسة البطولة السعودية.

وفاز فريق النصر بِرباعية نظيفة على المُضيّف نادي الوحدة، في مواجهة لِحساب الجولة الـ 16 من عمر البطولة السعودية.

وأمضى ابن جزيرة ماديرا البرتغالية رباعيته في الدقائق الـ 21 والـ 40 والـ 53 (من ركلة جزاء) والـ 61.

ورفع رونالدو غلّته إلى 5 أهداف، بعد خوضه 3 مقابلات رسمية مع فريق النصر.

وقفز النصر بعد هذا الفوز الثقيل إلى الصّدارة بِرصيد 37 نقطة، رفقة نادي الشباب، ويشغل نادي الوحدة المركز الـ 13 بِمجموع 15 نقطة.

وعلى عكس نادي الشباب، ما زالت تنقص فريقَي النصر والوحدة مباراة متأخّرة.

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