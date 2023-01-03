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رياضة

بِالفيديو: رونالدو يصيح بِالعربية.. أنا عالمي!

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: رونالدو يصيح بِالعربية.. أنا عالمي!
ح.م
كريستيانو رونالدو

عرضت إدارة نادي النصر السعودي، الثلاثاء، لاعبها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على وسائل الإعلام.

وتلقّى رونالدو (37 سنة) سؤالا فحواه سبب اختياره للبطولة السعودية، فردّ قائلا إن رياضة كرة القدم شهدت تطوّرات كثيرة في فترة ما بين 10 إلى 15 سنة الماضية. واستدلّ بِفوز منتخب السعودية على الأرجنتين بطلة العالم في مونديال قطر 2022.

وأضاف قائد منتخب البرتغال إنه مرتاح بِخصوص وجهته الخليجية، وسيستمرّ في التمتّع بِرياضته المُفضّلة، ومطاردة التتويجات، ولا يعبأ بِالانتقادات القادمة من أوروبا.

واختتم رونالدو يقول إنه سيعمل أيضا على توظيف خبرته في مساعدة اللاعبين الشباب في نادي النصر، والبطولة السعودية بِصفة عامّة.

وعلى غرار المونديال القطري، استمرّ الغرب في هياجه، وراح يُسوّد صورة رونالدو بِسبب اختياره اللّعب في السعودية. بعد أن كان المهاجم البرتغالي بِالأمس مصدر أرباح الشركات الرّاعية العالمية، ومُدلّل الصحافة الأوروبية.

وفي ظهور آخر له بِملعب النصر وأمام جماهير النادي، طلبت منه إدارة الفريق السعودي ترديد عبارة مُنتقاة بِاللّغة العربية، فصاح رونالدو “أنا عالمي”! علما أن النصر يُلقّب بِـ “العالمي”.

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