بِالفيديو: رونالدو يعتذر إلى المناصر الذي كسّر له الهاتف المحمول
اعتذر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سهرة السبت إلى المناصر، الذي كسّر له الهاتف المحمول. وقدّم له هدية.
وكان المهاجم رونالدو بِصدد العودة إلى غرف حفظ الملابس، بعد خسارة فريقه مانشستر يونايتد أمام المضيف نادي إيفرتون بِهدف لِصفر، في إطار الجولة الـ 32 من عمر البطولة الإنجليزية. قبل أن يُكسّر هاتفا محمولا لِأحد المشجّعين، كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.
Voilà Cristiano Ronaldo entrain de casser le téléphone d’un adolescent. pic.twitter.com/05X2sUaWd9
— Gio LM10 (@ArobasePiovanny) April 9, 2022
Cristiano Ronaldo a cassé le téléphone d’un supporter d’Everton à la fin du match
Je prédis la revente du téléphone dans la semaine pour 200x son prix pic.twitter.com/UBZ3RyfNgl
— Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) April 9, 2022
وكتب كريستيانو رونالدو عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “ليس من السّهل أبدا إدارة عواطفك في الأوقات الصعبة مثل تلك التي نمرّ بها. ومع ذلك، يجب أن نتحلّى دائما بِالاحترام والصّبر، وأن نكون مثالا يُحتذى به لِجميع الشباب الذين يحبّون اللّعبة الجميلة. وأودّ أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن، أودّ أن أدعو هذا المشجّع لِحضور مباراة في أولد ترافورد، كدليل على اللّعب النّظيف والرّوح الرياضية”.