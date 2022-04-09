بِالفيديو: رونالدو يعتذر إلى المناصر الذي كسّر له الهاتف المحمول

اعتذر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سهرة السبت إلى المناصر، الذي كسّر له الهاتف المحمول. وقدّم له هدية.

وكان المهاجم رونالدو بِصدد العودة إلى غرف حفظ الملابس، بعد خسارة فريقه مانشستر يونايتد أمام المضيف نادي إيفرتون بِهدف لِصفر، في إطار الجولة الـ 32 من عمر البطولة الإنجليزية. قبل أن يُكسّر هاتفا محمولا لِأحد المشجّعين، كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “ليس من السّهل أبدا إدارة عواطفك في الأوقات الصعبة مثل تلك التي نمرّ بها. ومع ذلك، يجب أن نتحلّى دائما بِالاحترام والصّبر، وأن نكون مثالا يُحتذى به لِجميع الشباب الذين يحبّون اللّعبة الجميلة. وأودّ أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن، أودّ أن أدعو هذا المشجّع لِحضور مباراة في أولد ترافورد، كدليل على اللّعب النّظيف والرّوح الرياضية”.