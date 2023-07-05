بِالفيديو: “ريمونتادا” مجنونة للمنتخب الأولمبي

فاز المنتخب الأولمبي الجزائري لِكرة القدم سهرة الأربعاء بِنتيجة هدفَين لِهدف، على منافسه السوداني.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، لِمسابقة كرة القدم في الألعاب العربية. تحت إدارة حكم ساحة من سوريا.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي مُنهزما بِهدف سوداني سُجّل في الدقيقة الـ 75 (الفيديو) . قبل أن يتدارك الوضعية الحرجة بـ “ريمونتادا” وهدفَين ثمينَين، في الدقيقة الـ 86 (الفيديو) والوقت بدل الضّائع 90+1 (الفيديو).

وطرد الحكمُ اللاعبَ طمين منذر مُسجّل هدفَي الجزائر، بِسبب جمعه بطاقتَين صفراوَين (نزع القميص أثناء الاحتفال بِالهدف).

ويرتدي المهاجم منذر طمين زيّ فريق شباب قسنطينة.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل لُعب بِالميدان ذاته مساء الأربعاء، تغلّب منتخب سلطنة عمان بِهدف دون ردّ على نظيره اللبناني.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- الجزائر 4ن

2- عمان 4ن

3- السودان 3ن

4- لبنان 0ن

وفي الجولة الثالثة والأخيرة سهرة السبت المقبل، يُواجه تلاميذ الناخب الوطني رشيد آيت محمد نظراءهم من لبنان، بِملعب عنابة. وتتبارى السودان مع منتخب سلطنة عمان، بِميدان “محمد حملاوي” بِقسنطينة.

وبعد إسدال ستار دور المجموعات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور نصف النّهائي.