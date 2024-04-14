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رياضة

بِالفيديو: زرقان بِشَارة القائد يُعقّد وضعية قادري

علي بهلولي
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بِالفيديو: زرقان بِشَارة القائد يُعقّد وضعية قادري
ح.م
آدم زرقان (الثاني من اليمين) يحتفل مع زملائه بِالفوز.

عقدّ اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان متوسّط ميدان شارلوروا، وضعية نادي كورتري الذي يضمّ في صفوفه صانع الألعاب عبد القهار قادري.

وفاز نادي شارلوروا بِنتيجة (1-2) على المُضيّف فريق كورتري، بِرسم الجولة الثانية من عمر بطولة بلجيكية مُصغّرة (بقيت أربع جولات).

وتُجرى هذه البطولة المُصغّرة بِصيغة 4 أندية و6 جولات، وبعد إسدال الستار، يضمن رائد الترتيب بقاءه في القسم البلجيكي الأوّل، بينما ينزل صاحبا المركزَين الثالث والرابع إلى القسم الثاني. في حين يلعب الوصيف مواجهتَي السدّ مع ثالث ترتيب القسم الثاني.

وصنع زرقان هدف الفوز لِفريقه شارلوروا، بِتمريرة حاسمة (نفّذ ركنية) في الوقت بدل الضّائع د90+4 (الفيديو). رافعا غلّته إلى 5 تمريرات حاسمة في بطولة وكأس بلجيكا، نسخة 2023-2024.

ومنح الجهاز الفني لِفريق شارلوروا شارة القائد لِزرقان، عِلما أن الدولي الجزائري (24 سنة) يرتبط مع النادي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وفي الطرف المُقابل لدى نادي كورتري، شارك قادري أيضا أساسيا، لكنه اسْتُبدل في الدقيقة الـ 86.

ويرتبط قادري (23 سنة) مع نادي كورتري بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

ويتصدّر فريق شارلوروا اللائحة المُصغّرة بِرصيد 33 نقطة، قبل 4 جولات عن إسدال السّتار. ويشغل نادي كورتري المركز الـ 4 والأخير بِمجموع 25 نقطة.

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