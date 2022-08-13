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رياضة

بِالفيديو: زرقان يصنع فوز شارلوروا

علي بهلولي
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بِالفيديو: زرقان يصنع فوز شارلوروا
آدم زرقان في مواجهة فريق سوران (صورة نادي شارلوروا).

ساهم اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان مساء السبت، في صناعة فوز ثمين لِفريقه شارلوروا البلجيكي.

وانتصر فريق شارلوروا بِهدف لِصفر على المضيف نادي سوران، ضمن إطار الجولة الرابعة من عمر البطولة البلجيكية.

وقدّم آدم زرقان كرة على طبق لِزميله جاكسون تشاتشوا، ولم يتردّد هذا اللاعب في هزّ شباك نادي سوران في الدقيقة الـ 85.

بِالفيديو: زرقان يصنع فوز شارلوروا

ورفع متوسط الميدان آدم زرقان غلّته إلى تمريرتَين حاسمتَين بِزيّ نادي شارلوروا، في البطولة البلجيكية للموسم الجديد.

وعلى غرار زرقان، شارك مواطنه المهاجم أحمد النذير بن بوعلي أساسيا في صفوف فريق شارلوروا (الصورة المُدرجة أدناه)، لِيُدوّن في سجّله أوّل مباراة رسمية يخوضها أساسيا مع ناديه الجديد.

واسْتُبدل بن بوعلي في الدقيقة الـ 80 من عمر هذه المباراة، بينما خرج زرقان في الوقت بدل الضّائع (90+1).

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