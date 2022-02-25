بِالفيديو: زرقان يُسجّل ويتفوّق على حلايمية

أهدى اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان سهرة الجمعة، فريقه شارلوروا فوزا ثمينا بِنتيجة (2-3) على المضيف نادي بيرشوت البلجيكيَين.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 29، من عمر البطولة البلجيكية للقسم الأوّل.

وسجّل آدم زرقان آخر هدف في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 78 لِمصلحة فريقه شارلوروا.

ورفع متوسط الميدان زرقان غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي شارلوروا، في بطولة بلجيكا للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد 4 تمريرات حاسمة.

وفي الطرف المقابل، شارك المدافع الدولي الجزائري محمد رضا حلايمية أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 75، تاركا فريقه بيرشوت متعادلا في النتيجة بـ (2-2).

وبات فريق شارلوروا بعد هذا الانتصار، يجمع 46 نقطة في المركز الـ 6. ويتذيّل نادي بيرشوت اللائحة الرّتبة الـ 18، بِرصيد 16 نقطة.