بِالفيديو: زرقان يُهدي الفوز إلى شارلوروا

زرقان يحتفل بِهدفه ضد فريق سانت ترويدن (صورة نادي شارلوروا).

أهدى اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان سهرة الأحد فوزا ثمينا إلى فريقه شارلوروا البلجيكي.

وفاز فريق شارلوروا بِهدف لِصفر على الزّائر نادي سانت ترويدن، لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة البلجيكية.

وسجّل متوسّط الميدان زرقان الهدف الوحيد والثمين في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 69.

ورفع الدولي الجزائري غلّته إلى 4 أهداف بِزيّ نادي شارلوروا، في بطولة بلجيكا نسخة 2022-2023. فضلا عن حيازته رصيد 6 تمريرات حاسمة.

ويجمع فرق شارلوروا بعد هذا الفوز 35 نقطة في المركز الـ 10، ويشغل نادي سانت ترويدن الرّتبة الـ 11 بِالرّصيد ذاته. مع تفوّق شارلوروا استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (-3/ -4)، فضلا عن عدم إجرائه مباراة متأخّرة بُرمجت بِتاريخ لاحق.