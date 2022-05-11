بِالفيديو: زروقي يحتفل مع أنصار تفينتي بِنيل التأشيرة الأوروبية

نال اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده الهولندي مساء الأربعاء، تأشيرة خوض منافسة دوري المؤتمر الأوروبي، نسخة 2022-2023.

ومعلوم أن القارة العجوز تُنظّم ثلاث منافسات: رابطة الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز فريق تفينتي إنشخيده يِثلاثية نظيفة على الزائر نادي غرونينغن، بِرسم الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الهولندية.

وخاض متوسط الميدان زروقي كامل أطوار مواجهة نادي غرونينغن، بِزيّ فريق تفينتي إنشخيده.

وبات فريق تفينتي إنشخيده يتموقع رابعا بِرصيد 65 نقطة، قبل جولة عن إسدال ستار البطولة الهولندية. مُتقدّما بِفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الخامس نادي ألكمار.

ويمنح هذا الترتيب فريق رامز زروقي تأشيرة تمثيل الكرة الهولندية، في منافسة دوري المؤتمر الأوروبي طبعة 2022-2023.

ولم يلعب فريق تفينتي إنشخيده الهولندي المنافسات الأوروبية منذ 8 سنوات خلت، وبِالضّبط منذ خروجه مُبكّرا من سباق منافسة الدوري الأوروبي، نسخة 2014-2015. وهو سرّ الاحتفال بِنيل بطاقة المشاركة القارّية (في شريط الفيديو أدناه، زروقي يقفز ويتمسّك بِالعارضة!).

واجتاح الجمهور أرضية الميدان بعد نهاية مواجهة نادي غرونينغن، احتفالا بِخطف فريقه تفينتي إنشخيده البطاقة الأوروبية.

بقي التذكير بِأن رامز زروقي (23 سنة) يرتبط مع نادي تفينتي إنشخيده الهولندي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.