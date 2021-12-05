بِالفيديو: زروقي يصنع فوزا بِهدف استعراضي

زروق يحتفل مع زملائه بِالهدف الذي سجّله ضد فريق غو أهيد إيغلز (صورة نادي تفينتي)

أهدى اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي مساء الأحد فريقه تفينتي إنشخيده، فوزا ثمينا بِنتيجة (1-2) على المضيف نادي غو أهيد إيغلز.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 15، من عمر البطولة الهولندية للقسم الأوّل.

وسجّل رامز زروقي الهدف الأخير في هذه المباراة، وبِطريقة استعراضية عند الدقيقة الـ 83. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

والظّاهر أن زروقي صار اختصاصيا في تسجيل الأهداف “الصاروخية”، التي يعشقها جمهور كرة القدم.

ورفع متوسط الميدان زروقي غلّته إلى هدفَين، بِزيّ فريق تفينتي إنشخيده في بطولة هولندا للموسم الحالي.

ويرتفع الرّقم إلى 4 أهداف، بِاحتساب منافسة كأس هولندا نسخة 2021-2022.

وقدّم رامز زروقي عروضا فنية راقية، وكان أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر.

وبات فريق تفينتي إنشخيده بعد هذا الانتصار، يجمع 25 نقطة في المركز الـ 6. ويشغل نادي غو أهيد إيغلز الرّتبة الـ 10 بِرصيد 20 نقطة.