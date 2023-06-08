بِالفيديو: زروقي يُسجّل ويُلامس التأشيرة الأوروبية

وضع اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي فريقه تفنيتي إنشخيده الهولندي مساء الخميس، في رواق جيّد لِنيل التأشيرة الأوروبية.

وتعادل فريق تفنيتي إنشخيده بِهدف لِمثله مع المُضيّف نادي سبارتا روتردام، لِحساب ذهاب نهائي مواجهات السدّ في البطولة الهولندية.

وأنقذ رامز زروقي فريقه تفنيتي إنشخيده من فخّ الخسارة، لمّا سجّل هدف التعادل في الوقت بدل الضّائع (90+3). كما تُظهره صور شريط الفيديو (اضغط هنا).

ورفع متوسّط الميدان الجزائري غلّته إلى هدفَين في بطولة هولندا هذا الموسم، فضلا عن حيازته رصيد 3 تمريرات حاسمة.

وتُجرى مواجهة العودة بِالملعب التّابع لِنادي تفنيتي إنشخيده، الأحد المُقبل.

ويحصد الفائز بعد هاتَين المقابلتَين تأشيرة تمثيل الكرة الهولندية، في دوري المؤتمر الأوروبي نسخة 2023-2024. المنافسة التي افتكّ سعيد بن رحمة وفريقه وست هام الإنجليزي كأسها في النّسخة الثانية سهرة الأربعاء.