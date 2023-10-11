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رياضة

بِالفيديو: زملاء فغولي كانوا يُدخّنون السّجائر قبل وبين وبعد المقابلات!

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: زملاء فغولي كانوا يُدخّنون السّجائر قبل وبين وبعد المقابلات!
ح.م
سفيان فغولي مع بعض زملائه في نادي فاتح كاراغومروك التركي نسخة 2022-2023، خلال حصّة تدريبية.

كان بعض لاعبي نادي فاتح كاراغومروك التركي لِكرة القدم في الموسم الماضي، يُدخّنون السّجائر خلال فترة إجراء المقابلات الرّسمية.

ويرتدي اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي زيّ نادي فاتح كاراغومروك التركي، منذ جانفي 2023.

وقال اللاعب الدولي التركي السّابق والمُعتزل كولن كاظم ريتشاردز، إن بعض زملائه في نادي فاتح كاراغاموروك كانوا يُدخّنون السّجائر، قبل وما بين الشوطَين وبعد خوض المقابلات الرّسمية.

وأشار كولن كاظم ريتشاردز في ظهور له عبر شريط فيديو بثّته الصّحافة التركية، إلى أن الأمر يخصّ الموسم الماضي 2022-2023، ويقتصر على اللاعبين الإيطاليين (عددهم خمسة).

وأضاف أن مواطنهم المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، هو مَن منحهم رخصة التدخين. حتّى أن بعضهم لم يكن يجد حرجا في إشعال السّيجارة داخل غرفة حفظ الملابس، أثناء فترة التقييم والتوجيه ما بين الشوطَين (الفيديو).

وفي الموسم الحالي، عاد التقني بيرلو إلى بلاده إيطاليا، حيث يُشرف على نادي سامبدوريا من القسم الثاني. وقد جلب معه ثلاث لاعبين من الخماسي المعني بِالتدخين.

وعانى الجناح سفيان فغولي تحت إمرة المدرب بيرلو، حيث لم يكن يمنحه فرصة اللّعب كثيرا، واقتصر خوضه المقابلات الرّسمية أساسيا على ثلاثة لقاءات فقط.

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