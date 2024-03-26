بِالفيديو: زيارة لاعبي المنتخب الوطني لِجامع الجزائر
نشر الاتحاد الجزائري لِكرة القدم في ساعة مبكّرة من صباح الثلاثاء، شريط فيديو لِزيارة لاعبي المنتخب الوطني لِجامع الجزائر.
وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أبرز ما تخلّل هذه الزيارة (إضغط هنا).
نشر الاتحاد الجزائري لِكرة القدم في ساعة مبكّرة من صباح الثلاثاء، شريط فيديو لِزيارة لاعبي المنتخب الوطني لِجامع الجزائر.
وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أبرز ما تخلّل هذه الزيارة (إضغط هنا).
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