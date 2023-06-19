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رياضة

بِالفيديو: زيدان يبكي أمام الأطفال مرضى السرطان

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: زيدان يبكي أمام الأطفال مرضى السرطان
ح.م

بدا أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان متأثّرا كثيرا وأجهش بِالبكاء، وهو يرعى مشروعا لِفائدة الأطفال المُصابين بِمرض السرطان.

ووجّهت سلطات بلدية إيستر الفرنسية الدّعوة إلى زيدان، من أجل مشروع لِجمعية خيرية محلّية، يهدف إلى توفير الرّعاية والمساعدة للأطفال مرضى السرطان.

وقال زيدان في كلمة ألقاها أثناء حضوره الحفل الرّمزي، الإثنين، وقد بدت عيناه مغرورقتَين بِالدّموع: “أنا فخور بِرعايتي لِهذا المشروع. سأفعل كلّ ما في وسعي لِمُرافقة الجمعية الخيرية وأسر هؤلاء الأطفال”. كما تُظهره صور شريط الفيديو (إضغط هنا).

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