بِالفيديو: سابع تمريرة حاسمة لِآيت نوري في “البريمرليغ”

أضاف اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري إلى رصيده عصر السبت، التمريرة الحاسمة السابعة في بطولة إنجلترا.

وقدّم المدافع آيت نوري كرة على طبق، أثمرت بِهدف لِمصلحة فريقه ولفرهامبتون في مرمى الضيف نادي ليستر سيتي، عند الدقيقة الـ 33 (الفيديو).

وفاز فريق ولفرهامبتون بِثُلاثية نظيفة، في مباراة لِحساب الجولة الـ 34 من عمر البطولة الإنجليزية.

وتُضاف الحصيلة المذكورة أعلاه، إلى رصيد 5 أهداف لِآيت نوري في “البريمرليغ” وكأس إنجلترا هذا الموسم.

وأمسى نادي ولفرهامبتون يجمع 41 نقطة في المركز الـ 13، بينما تجمّد رصيد فريق ليستر سيتي عند النقطة الـ 18 في الرتبة الـ 19 وقبل الأخيرة، وقد هبط إلى القسم الثاني في تاريخ سابق.