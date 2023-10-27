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رياضة

بِالفيديو: سادس تمريرة حاسمة لـ “محرز”

علي بهلولي
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بِالفيديو: سادس تمريرة حاسمة لـ “محرز”

رفع قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز مساء الجمعة، غلّته إلى ستّ تمريرات حاسمة بِزيّ نادي الأهلي السعودي.

ومرّر الجناح محرز كرة حاسمة في الدقيقة الـ 58، أثمرت بِهدف لِفريقه الأهلي في شباك المُضيّف نادي الهلال (الفيديو). في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 11 من عمر البطولة السعودية.

وفضلا عن رصيد التمريرات، يملك محرز في جعبته حصيلة 4 أهداف.

وتصدّى الحارس السنيغالي إدوارد ميدني حامي عرين الأهلي في الدقيقة الـ 26، لِركلة جزاء أهدرها الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وخسر الأهلي هذه المباراة بِنتيجة (1-3)، وبات يجمع 22 نقطة في المركز الـ 5. بينما يتصدّر الهلال لائحة الترتيب بِرصيد 29 نقطة.

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