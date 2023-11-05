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رياضة

بِالفيديو: سادس هدف لـ “محرز”

علي بهلولي
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بِالفيديو: سادس هدف لـ “محرز”
ح.م

ترك اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مساء الأحد، بصمته واضحة في فوز لِفريقه الأهلي السعودي.

وانتصر فريق الأهلي بِثلاثية نظيفة على الزّائر نادي الرياض، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 12 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل الجناح محرز الهدف الأخير لِفريقه الأهلي، في الدقيقة الـ 52 (الفيديو).

ورفع محرز غلّته إلى 6 أهداف في البطولة السعودية، نسخة 2023-2024.

ويتحوّل الرّقم إلى 6 أهداف و9 تمريرات حاسمة، بِاحتساب كلّ المنافسات الرّسمية على مستوى الأندية، ولقاءات المنتخب الوطني الجزائري، هذا الموسم.

وكان بِإمكان فريق الأهلي إضافة هدف رابع في الدقيقة الـ 84، بعد تمريرة ميليمترية من محرز، وفشل زميله البديل ومتوسّط الميدان زياد الجهني في هزّ الشّباك (الفيديو).

وبات فريق الأهلي يجمع 25 نقطة في المركز الـ 4، ويشغل نادي الرّياض الرّتبة الـ 14 بِرصيد 11 نقطة.

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