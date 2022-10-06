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رياضة

بِالفيديو: سعيود يصنع هدفا وهذا هو سبب غياب بلعمري

علي بهلولي
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بِالفيديو: سعيود يصنع هدفا وهذا هو سبب غياب بلعمري
أمير سعيود في مواجهة فريق الخليج (صورة نادي الطائي).

غاب اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري مساء الخميس، عن مباراة فريقه الخليج أمام المضيف نادي الطائي.

وخسر فريق الخليج بِثلاثية نظيفة، في هذه المباراة التي تندرج ضمن إطار الجولة السادسة من عمر البطولة السعودية.

وقالت إدارة نادي الخليج السعودي إن المدافع بلعمري غاب، لِانشغاله بِأمور عائلية. دون أن تُقدّم توضيحات.

وقبل هذه المواجهة، خاض جمال بلعمري كلّ لقاءات فريقه الجديد الخليج في البطولة السعودية للموسم الجديد، وعددها خمس مقابلات. ولعب أيضا كامل أطوارها.

وفي الطرف المقابل، تألّق متوسط الميدان الهجومي الجزائري أمير سعيود، وصنع الهدف الأخير لِفريقه الطائي بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 61. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

واستُبدل سعيود قبل خمس دقائق عن نهاية هذه المباراة.

وبات فريق الطائي بعد هذا الانتصار، يجمع 12 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي الخليج الرّتبة الـ 13 بِرصيد 4 نقاط.

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