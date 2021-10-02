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رياضة

بِالفيديو: سعيود يفتتح عدّاد التهديف

علي بهلولي
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بِالفيديو: سعيود يفتتح عدّاد التهديف

افتتح اللاعب الجزائري أمير سعيود مساء السبت، عدّاد التهديف مع فريقه الجديد الطائي السعودي.

وفاز فريق الطائي بِنتيجة (1-2) خارج القواعد على نادي التعاون، في إطار الجولة السابعة من عمر البطولة السعودية للموسم الجديد.

وسجّل صانع الألعاب سعيود الهدف الثاني لِفريقه الطائي، في الدقيقة الـ 74. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات سعيود يحمل رصيد هدف وتمريرتَين حاسمتَين، بعد خوضه ثلاثة لقاءات مع نادي الطائي في البطولة السعودية نسخة 2021-2022.

ويجمع نادي الطائي بعد هذا الانتصار الثمين، 7 نقاط في المركز الـ 11. ويتذيّل فريق التعاون اللائحة في الرّتبة الـ 16، بِرصيد 3 نقاط.

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