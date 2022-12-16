بِالفيديو: سعيود يهزّ شباك الكاميروني إيباسي بِطريقة استعراضية ويُطرَد!

برز اللاعب الجزائري أمير سعيود، الجمعة، من خلال التسجيل وأيضا طرده بِبطاقة حمراء.

وخسر فريق الطائي بِنتيجة (1-2) أمام المضيف نادي أبها، بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة السعودية.

وافتتح صانع الألعاب سعيود باب التهديف في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 75، لِمصلحة فريقه الطائي. وأمضى نادي أبها هدفَيه في الدقيقة الـ 81 والوقت بدل الضّائع (90+5).

وهزّ أمير سعيود شباك الحارس الكاميروني دوفي إيباسي حامي عرين نادي أبها بِطريقة استعراضية، كما تُظهره صور شريط الفيديو الأوّل المُدرج أدناه.

وحضر الحارس دوفي إيباسي وقائع مونديال قطر، وخاض كامل أطوار مقابلتَي منتخب بلاده الكاميرون أمام صربيا والبرازيل، بينما تابع مواجهة سويسرا من دكّة البدلاء، في دور المجموعات.

ورفع سعيود غلّته إلى 3 أهداف بِزيّ نادي الطائي، في البطولة السعودية للموسم الحالي. التي عادت عجلتها إلى الدوران بعد توقّف مُبرمج دام شهرَين، بِسبب مشاركة منتخب “الأخضر” في كأس العالم 2022 بِقطر.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه اللاعب أمير سعيود في الوقت بدل الضّائع (90+12)، وجاء القرارُ طردا مُباشرا.

واعتدى أحد لاعبي نادي أبها على سعيود، فردّ عليه متوسط الميدان الهجومي الجزائري بِعنف، فأخرج الحكم البطاقة الحمراء ضد سعيود. كما تُظهره صور شريط الفيديو الأخير المُدرج أدناه.