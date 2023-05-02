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رياضة

بِالفيديو: سعيود يُبدع تسجيلا وتمريرا

علي بهلولي
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بِالفيديو: سعيود يُبدع تسجيلا وتمريرا
ح.م
أمير سعيود

يُواصل اللاعب الجزائري أمير سعيود تقديم عروضه الفنية الرّاقية، بِزيّ نادي الطائي السعودي.

وفاز فريق الطائي بِنتيجة (2-1) على ضيفه نادي الفيحاء، مساء الثلاثاء. لِحساب الجولة الـ 25 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل صانع الألعاب سعيود الهدف الأوّل لِفريقه الطائي، من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، رافعا غلّته إلى 9 أهداف.

وصنع ابن قالمة الهدف الثاني بِتمريرة حاسمة، بعد تنفيذه ركنية في الدقيقة الـ 38.

وبات فريق الطائي بعد هذا الانتصار، يجمع 34 نقطة في المركز الـ 7. ويشغل نادي الفيحاء الرّتبة الـ 12 بِرصيد 25 نقطة.

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