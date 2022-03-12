بِالفيديو: سعيود يُسجّل أوّل هدف منذ نهائي كأس العرب

سعيود يحتفل بِهدفه ضد الأهلي (صورة نادي الطائي)

عاد اللاعب الدولي الجزائري أمير سعيود مساء السبت إلى “هواية” هزّ الشباك، بعد “صيام” اقترب من ثلاثة أشهر.

وخسر فريق الطائي بِنتيجة (1-3) أمام المضيف نادي الأهلي، بِرسم الجولة الـ 24 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل صانع الألعاب سعيود الهدف الوحيد لِفريقه الطائي في الدقيقة الـ 33، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع أمير سعيود غلّته إلى 3 أهداف بِألوان فريق الطائي، في البطولة السعودية للموسم الحالي.

وكان تاريخ آخر هدف لِسعيود يُشير إلى الـ 18 من ديسمبر الماضي، لِمصلحة المنتخب الوطني المحلّي وفي مرمى الفريق التونسي، بِرسم نهائي كأس العرب، نسخة قطر 2021.

أمّا آخر هدف لِسعيود على مستوى الأندية، فيُشير تاريخه إلى الـ 20 من نوفمبر 2021، في مباراة البطولة السعودية بين فريق الطائي وضيفه نادي الفتح. ما يعني أن المدّة تتحوّل هنا إلى قرابة أربعة أشهر.

وخضع سعيود بعد منافسة كأس العرب للعلاج، لأنه شارك في هذه البطولة الإقليمية وهو مُصاب على مستوى الرّكبة. وابتعد عن الميادين لِفترة اقتربت من شهر.

وترك أمير سعيود مكانه في الدقيقة الـ 77، وحينها كان فريقه الطائي مُتخلّفا في النتيجة (1-3) أمام نادي الأهلي.

وبات نادي الطائي بعد هذه الخسارة، يجمع 26 نقطة في المركز الـ 11. ويشغل نادي الأهلي الرّتبة الـ 10 بِرصيد 28 نقطة.