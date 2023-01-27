بِالفيديو: سعيود يُسجّل وفريقه ينهزم

أمير سعيود في مباراة فريقه الطائي والمُنافس نادي الشباب.

أمضى اللاعب الجزائري أمير سعيود مساء الجمعة هدفا، لكن فريقه الطائي السعودي خسر.

وانهزم نادي الطائي بِنتيجة (1-2) أمام الزّائر فريق الشباب، لِحساب الجولة الـ 18 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل صانع الألعاب سعيود أوّل هدف في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 9، لِمصلحة فريقه الطائي. فرفع غلّته إلى 5 أهداف في البطولة السعودية للموسم الجاري.

ويشغل فريق الطائي بعد هذه الخسارة الرّتبة الـ 9 بِرصيد 18 نقطة، ويتموقع نادي الشباب في المركز الـ 3 بِرصيد 31 نقطة.