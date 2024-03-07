بِالفيديو: سعيود يُطفئ شعلة رونالدو

تألّق اللاعب الجزائري أمير سعيود مساء الخميس، في مباراة لِفريقه الرّائد السعودي.

وفاز فريق الرّائد بِنتيجة (1-3) خارج القواعد على نادي النّصر، في مباراة لِحساب الجولة الـ 23 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل صانع الألعاب سعيود الهدف الثالث لِفريقه الرّائد في الدقيقة الـ 87 (الفيديو)، وصنع الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 46 (الفيديو).

ورفع سعيود غلّته إلى 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة، في البطولة السعودية نسخة 2023-2024.

واسْتُبدل سعيود في الوقت بدل الضّائع (د90+1)، بعد شعوره بِالألم عقب توقيعه الهدف الثالث.

وفي الطرف المُقابل لدى نادي النّصر، خاض نجم الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو كامل أطوار هذه المباراة.

ويملك نادي النّصر 53 نقطة في المركز الـ 2، ويشغل فريق الرّائد الرّتبة الـ 13 بِرصيد 23 نقطة.