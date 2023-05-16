بِالفيديو: سعيود يُفسّر ركله لِكرسيٍّ وعدم مصافحة المدرب

قدّم اللاعب الجزائري أمير سعيود سهرة الثلاثاء تفسيرات، لِنوبة الغضب التي انتابته بعد استبداله.

وخرج صانع الألعاب سعيود غاضبا حين استبداله في الدقيقة الـ 68، وركل كرسيا في دكّة بدلاء فريقه الطائي السعودي، ثم رماه على كرسيٍّ آخر (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وترك سعيود فريقه الطائي مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر أمام الضّيف نادي النصر، قبل أن ينهزم بِثنائية نظيفة. في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 27 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل الهدف الأوّل لِنادي النصر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 52.

وفي تصريحات للإعلام السعودي بعد نهاية المباراة، اعترف سعيود بِالخطأ، وقال إنّه كان يرغب في لعب كامل أطوار المباراة.

وأضاف مُلمّحا إلى انحياز الحكم إلى فريق النصر، لمّا منحه ركلة جزاء غيّرت مجرى المباراة.

ودعا سعيود الصّحافة السعودية إلى عدم تهويل هذه الحادثة، والأخرى المُتمثّلة في عدم مصافحته للمدرب الروماني ميرال رادوي. وقال إن مثل هذه الأمور جزء من مشاهد كرة القدم.

وشكر سعيود مُشجّعي نادي الطائي التي هتفت بِاسمه، ودعّمته معنويا، وقال إنه كان يأمل إهداءهم نقاط الفوز، الذي لم يحصده فريقه.

وطوال مشواره الرياضي، لم يُعْهَدْ عن أمير سعيود (32 سنة) مثل هذا النّوع من العصبية. التي قد يكون سببها المدرب رادوي، أو أمور أخرى تمتدّ إلى إدارة النادي.

وتنقضي مدّة عقد أمير سعيود مع نادي الطائي في الـ 30 من جوان المقبل، بعد أن قدم إليه في صيف 2021. بينما بقيت ثلاث مقابلات للفريق في البطولة السعودية، وينتهي الموسم الرياضي.