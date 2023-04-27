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رياضة

بِالفيديو: سعيود يُكرم “حاتم الطّائي” بِفوز

علي بهلولي
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بِالفيديو: سعيود يُكرم “حاتم الطّائي” بِفوز
ح.م
أمير سعيود يحتفل بِهدفه في مرمى فريق أبها.

قاد اللاعب الدولي الجزائري أمير سعيود فريقه الطّائي السعودي مساء الخميس، إلى فوز ثمين.

وتغلّب نادي الطّائي بِهدف لِصفر على ضيفه فريق أبها، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 24 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل صانع الألعاب سعيود الهدف الوحيد في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 25.

ورفع أمير سعيود غلّته إلى 8 أهداف بِزيّ نادي الطائي، في البطولة السعودية نسخة 2022-2023.

وفي الطرف المُقابل، تابع المهاجم الجزائري الطيب مزياني مواجهة نادي الطّائي، من دكّة بدلاء فريقه أبها، قبل أن يدخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 80.

وبات فريق الطّائي بعد هذا الانتصار، يجمع 31 نقطة في المركز الـ 7. ويشغل نادي أبها الرّتبة الـ 10 بِرصيد 27 نقطة.

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