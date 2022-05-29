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رياضة

بِالفيديو: سعيود يُهدي الطائي فوزا على رائد الترتيب

علي بهلولي
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بِالفيديو: سعيود يُهدي الطائي فوزا على رائد الترتيب
سعيود يحتفل بِهدفه (صورة نادي الطائي).

أهدى اللاعب الدولي الجزائري السابق أمير سعيود مساء الأحد، فريقه الطائي فوزا ثمينا بِهدف لِصفر على الضيف ومُتصدّر جدول الترتيب نادي الاتحاد.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 28 من عمر البطولة السعودية، حيث تمكّن صانع الألعاب سعيود من هزّ الشباك في الدقيقة الـ 51.

ورفع أمير سعيود غلّته إلى 5 أهداف بِزيّ نادي الطائي، في البطولة السعودية للموسم الحالي.

وارتقى فريق الطائي بعد هذا الانتصار إلى المركز الـ 8، بِرصيد 34 نقطة. ويشغل نادي الاتحاد صدارة لائحة الترتيب، بِمجموع 61 نقطة.

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