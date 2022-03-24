بِالفيديو: سلاطة مقدونية مسمومة “تُميت” منتخب إيطاليا

لن يلعب منتخب إيطاليا بطل أوروبا منافسة كأس العالم 2022 بِقطر، بعد إقصائه سهرة الخميس.

وخسر منتخب إيطاليا بِهدف لِصفر أمام فريق مقدونيا الشمالية، لِحساب الدور قبل الأخير من تصفيات مونديال 2022، عن المنطقة الأوروبية.

واحتضن ملعب “رينتسو باربيرا” بِمدينة باليرمو الإيطالية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة كليمون توربان من فرنسا.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين لِمنتخب مقدونيا الشمالية، المهاجم ألكسندر ترايكوفسكي الذي يرتدي زيّ نادي الفيحاء السعودي، في الوقت بدل الضّائع من عمر المباراة (90+2).

وكرّر لاعبو الناخب الوطني روبيرتو مانتشيني سيناريو نسخة 2018، لمّا فشلوا في التأهّل لِمونديال روسيا.

ورغم إحرازه كأس أمم أوروبا في الصيف الماضي، إلّا أن منتخب “لا سكوادرا أتزورّا” فشل في الاحتفاظ بِوهجه، وتموقع ثانيا في جدول ترتيب فوجه خلال تصفيات كأس العالم 2022. لِيُجبر على الذّهاب إلى مواجهتَي السدّ، قبل أن تتجمّد مشاركته على يد الفريق “الصغير” مقدونيا الشمالية، سليل منتخب جمهورية يوغسلافيا، والذي انضمّ اتحاده الكروي إلى “الفيفا” عام 1994.

وسيلعب منتخب مقدونيا الشمالية اللّقاء الأخير مع مضيفه فريق البرتغال، سهرة الـ 29 من مارس الحالي. والفائز منهما يحجز مقعدا في ساحة كأس العالم 2022 بِقطر.

وتأهّل منتخب النجم كريستيانو رونالدو للمحطّة التصفوية الختامية، بعد فوزه بِنتيجة (3-1) على الزّائر التركي، سهرة الخميس.