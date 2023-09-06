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رياضة

بِالفيديو: سلطات ولاية هران تردّ على بلماضي

علي بهلولي
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بِالفيديو: سلطات ولاية هران تردّ على بلماضي
ح.م
ملعب "ميلود هدفي" بِوهران.

نشرت سلطات ولاية وهران شريط فيديو، تُظهر فيه جاهزية ملعب “ميلود هدفي” لِاحتضان كبرى المقابلات الدولية.

وبدت أرضية الميدان في حلّة بهيّة، وجديرة بِأن تكون مسرحا للمنافسات الرّياضية.

وطالبت إدارةُ المركب الرّياضي لِعاصمة الغرب الجزائري الجمهورَ، بِعدم الانسياق وراء ما يُروّج له في مواقع التواصل الاجتماعي من مُغالطات (الفيديو).

واللّافت أن الناخب الوطني جمال بلماضي، وفي ظهور إعلامي له بِمطار العاصمة وهو يستعدّ لِشدّ الرّحال جوّا نحو مدينة قسنطينة، اشتكى من اهتراء بعض المنشآت الرياضية على غرار البساط الطبيعي، وذكر اسم ملعب وهران.

والظّاهر أن سلطات ولاية وهران هرولت لِنفي “التّهم”، لكن بِردّ ضمني على بلماضي، من خلال الإشارة إلى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

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