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رياضة

بِالفيديو: سليماني على خطى بلعمري في “قضية” ديلور

علي بهلولي
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بِالفيديو: سليماني على خطى بلعمري في “قضية” ديلور

تضمّن دفاع إسلام سليماني عن زميله رياض محرز رسالة مُبطّنة، مُوجّهة إلى المُطالبين بِإعادة أندي ديلور إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري.

وكان سليماني بُعَيد مواجهة “الخضر” لِأوغندا سهرة السبت الماضي، قد طالب الجمهور الجزائري بِاحترام محرز، وأكّد أنه غاب بِداعي الإصابة.

غير أن “قنّاص” محاربي الصّحراء وهو يتضامن مع نجم مانشستر سيتي بطل إنجلترا، تلفّظ بِكلام يوحي بِأنه مُوجّه إلى أندي ديلور، لمّا قال سليماني في تصريحات صحفية (آخر ما جاء في الرّابط الإلكتروني أدناه لِقناة “الشروق نيوز”): “رياض لم يقل امنحوني وقتا”.

وكان ديلور قد طلب من الناخب الوطني جمال بلماضي في أواخر أوت من السنة الماضية، أن يسمح له بِالتغيّب عن “الخضر” لِمدّة موسم واحد، حتى يضمن مقعده الأساسي في ناديه الجديد نيس الفرنسي. وهو ما أغضب المسؤول الفني الأوّل عن المنتخب الوطني، وأقدم على إبعاد ديلور عن صفوف “محاربي الصّحراء”.

ويكون سليماني قد سار على خطى المدافع جمال بلعمري، الذي أطلق في تاريخ سابق تصريحات مُماثلة تقريبا، تصبّ في خانة انتقاد ديلور على تفضيله للنادي، مقابل الاستخفاف بِالألوان الوطنية.

ويتوقّع المُتعاطفون مع أندي ديلور، أن يعود مهاجم فريق نيس الفرنسي إلى المنتخب الوطني، لمّا يُواجه رجال بلماضي نظراءهم من النيجر مرّتَين في أواخر سبتمبر المقبل، بِرسم تصفيات “كان” 2023. مُستأنسين بِالتصريحات “الهادئة” – على غير العادة – لِجمال بلماضي عن ديلور، في مؤتمر صحفي نشّطه قبيل مواجهة أوغندا.

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التعليقات
3
  • عبدو

    المنتخب الوطني ليس ملكا لسليماني ولا بلعمري ولا بلماضي.. هو ملك لكل الشعب يتم استدعاء الأكفء و الأحسن

    0
  • صالح

    كرهنا من الفريق الوطني بسبب هذه التصريحات الغير مسؤولة مادخلك انت وبن عمري وهل الشعب فوضكم للحديث باسمه

    0
  • سيدي اعمر الغزوات

    كل واحد يحب نفسه لا تحبون الجزائر خايف ديلور يديلك بلاستك رغم اني كنت ضد استدعاء ديلور اصلا. أما محرز تجربع و أصبح يروج للسياحة في بلاد المخزن

    0

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