بِالفيديو: سليماني يستعيد “سلاح” الرّأسيات

يبدو أن اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني استعاد “سلاحه” التهديفي سهرة الإثنين، مع فريقه الجديد- القديم سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وبعد بداية مُحتشمة مع فريق السبورتينغ الذي عاد إليه في جانفي الماضي، ها هو ذا المهاجم سليماني يُسجّل الهدف تلو الآخر.

وفاز سبورتينغ لشبونة بِثنائية نظيفة على المضيف نادي موريرنسي، في إطار الجولة الـ 26 من عمر البطولة البرتغالية.

وأمضى سليماني الهدف الأوّل لِفريقه الأخضر والأبيض، في الدقيقة الـ 29. بعد ثنائية له في الجولة الماضية أمام نادي أروكا.

ورفع سليماني غلّته إلى 4 أهداف بِألوان فريق سبورتينغ لشبونة، في بطولة البرتغال للموسم الحالي، فضلا عن حيازته رصيد تمريرة حاسمة. عِلما أن قنّاص “محاربي الصّحراء” خاض 3 لقاءات فقط أساسيا، بينها مواجهة نادي موريرنسي.

وبات السبورتينغ بعد هذا الانتصار، يجمع 64 نقطة في المركز الثاني، خلف الرّائد نادي بورتو الذي يحوز 70 نقطة. ويشغل نادي موريرنسي الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة، بِرصيد 20 نقطة.