بِالفيديو: سليماني يقضي عطلته في القطب الشمالي

يقضي اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني عطلته في آيسلندا، البلد الأوروبي المُحاذي للقطب الشمالي.

ومعلوم أن موسم المهاجم سليماني انتهى، بعد إسدال ستار بطولة البرازيل في الأيّام القليلة الماضية، ونزول فريقه كوريتيبا إلى القسم الثاني.

ونشر قنّاص “مُحاربي الصّحراء” شريط فيديو عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، تُبرز صورُه قضاءَه العطلة بِبلد الجليد والنّار (الفيديو).

ودون أدنى شكّ، فإن عطلة سليماني لن تطول كثيرا، لِأنه يُفترض أن يخضع في الأيّام القليلة المقبلة لِبرنامج تحضير خاص، حفاظا على لياقته البدنية ومستواه الفني. قبيل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي 2024.