بِالفيديو: سليماني يهزّ الشّباك لِثَاني مرّة

أضاف اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني سهرة السبت، الهدف الثاني إلى رصيده بِزيّ نادي ميخلن البلجيكي.

وكان المهاجم سليماني قد انضمّ إلى فريق ميخلن في فيفري الماضي.

وخسر فريق ميخلن بِنتيجة (1-3) أمام المُضيّق نادي لا غونتواز، بِرسم الجولة الرّابعة لِبطولة بلجيكية مُصغّرة.

وسجّل سليماني الهدف الوحيد لِفريقه ميخلن في الدقيقة الـ 62 (الفيديو)، واسْتُبدل في الدقيقة الـ 79.

وبات سليماني يحوز في جعبته هدفَين وثلاث تمريرات حاسمة بِزيّ نادي ميخلن، في البطولة البلجيكية.

وقبل 6 جولات عن إسدال السّتار، يشغل نادي ميخلن المركز الثاني بِرصيد 29 نقطة، مُتخلّفا بِفارق 4 نقاط عن مُتصدّر اللائحة فريق لا غونتواز.

وتُجرى البطولة المُصغّرة بِصيغة 6 أندية و10 جولات، وفي الختام يحصد الرّائد تأشيرة تمثيل الكرة البلجيكية في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، نسخة 2024-2025.