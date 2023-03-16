بِالفيديو: سليماني يُؤهّل أندرلخت ويُغْرِق الغوّاصة الإسبانية الصّفراء

أهّل اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني فريقه أندرلخت البلجيكي سهرة الخميس، إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز فريق أندرلخت بِهدف لِصفر على مُضيّفه نادي فياريال الإسباني بِرسم إياب ثمن النهائي، فتأهّل مُمثّل الكرة البلجيكية لِتعادله داخل القواعد ذهابا بـ (1-1).

ودخل سليماني إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 63 من عمر مواجهة العودة، قبل أن يتمكّن من تسجيل هدف الفوز والتأهّل لِفريقه أندرلخت في الدقيقة الـ 73.

وافتتح سليماني العدّاد في دوري المؤتمر الأوروبي، لكنه يحوز رصيد 7 أهداف وتمريرة حاسمة في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، بِاحتساب مقابلاته مع فريق براست الفرنسي في النّصف الأوّل من الموسم الحالي.

وفي الطرف المُقابل، شارك المدافع عيسى ماندي أساسيا في مباراة العودة، بِألوان نادي فياريال الإسباني المشهور بِتسمية “الغوّاصة الصّفراء”.

وانتصر فريق نيس بِنتيجة (3-1) على الضّيف نادي تيراسبول المولدافي، فتأهّل مُمثّل الكرة الفرنسية لِفوزه أيضا في مواجهة الذّهاب بعيدا عن الدّيار، لكن بِنتيجة (0-1).

وسجّل المهاجم بلال براهيمي الهدف الثالث لِفريقه نيس في الدقيقة الـ 79، فرفع رصيده إلى 4 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وشارك براهيمي أساسيا في هذه المباراة، بينما تابع زملاؤه في فريق نيس: لاعب الخطّ الأمامي بدر الدين بوعناني والحارس تيدي بولهندي المواجهة من دكّة البدلاء، في حين غاب المدافع يوسف عطال ومتوسّط الميدان هشام بوداوي بِداعي الإصابة.

وفاز فريق وست هام الإنجليزي بِرُباعية نظيفة على الزّائر نادي لرناكا القبرصي.

وكان مُمثّل الكرة الإنجليزية قد فاز أيضا في لقاء الذهاب خارج القواعد، لكن بِحصّة (0-2). وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة التأهّل.

وتابع المهاجم سعيد بن رحمة أطوار مباراة العودة من دكّة بدلاء فريقه وست هام، بعد مشاركته أساسيا في مقابلة الذهاب.

وتُسحب قرعة ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي هذا الجمعة. حيث تتمثّل أسماء أندية هذه المحطّة في: أندرلحت رفقة لاغونتواز البلجيكيَين، ونيس الفرنسي، ووست هام الإنجليزي، وفيورنتينا الإيطالي، وألكمار الهولندي، وبال السويسري، وبوزنان البولوني.