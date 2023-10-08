بِالفيديو: سليماني يُبدع بِرأسياته في البرازيل

منح اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني في ساعة مُبكّرة من صباح الإثنين، نقاط الفوز لِفريقه كوريتيبا البرازيلي.

وتغلّب فريق كوريتيبا بِنتيجة (1-2) على مُضيّفه نادي أتليتيكو مينيرو، في مباراة بِرسم الجولة الـ 26 من عمر البطولة البرازيلية.

وسجّل المهاجم سليماني هدف الانتصار في الوقت بدل الضّائع (د90+1)، رافعا غلّته إلى 3 أهداف في هذه المنافسة.

وهزّ قنّاص “مُحاربي الصّحراء” شباك نادي أتليتيكو مينيرو بِطريقته المُفضّلة، وبِرأسية مُحكمة (الفيديو).

وصعد فريق كوريتيبا إلى المركز الـ 19 وقبل الأخير بِرصيد 20 نقطة، ويشغل نادي أتليتيكو مينيرو الرّتبة الـ 9 بِمجموع 40 نقطة.