بِالفيديو: سليماني يُقرئ أنصار السبورتينغ السّلامَ

عاد اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني سهرة الأحد إلى ملعب “جوزي ألفالادي”، معقل نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ومثّل سليماني ألوان السبورتينغ ما بين صيفَي 2013 و2016، وترك بصمة قوية واحتراما كبيرا في البرتغال.

وخسر نادي أولمبيك ليون الفرنسي بِنتيجة (2-3) أمام المضيف فريق سبورتينغ لشبونة، في مباراة ودّية استعدادا للموسم الجديد.

ودخل المهاجم سليماني إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 71، وحينها كان فريقه ليون الفرنسي مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-3).

وتمكّن إسلام سليماني من هزّ شباك السبورتينغ في الوقت بدل الضائع (90+4)، مُقلّصا النتيجة لِفريقه ليون. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.