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رياضة
البطولة السعودية

بِالفيديو: سوداني يُبدّد “النّحس” ومبولحي يتصدّى لِركلة جزاء

علي بهلولي
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بِالفيديو: سوداني يُبدّد “النّحس” ومبولحي يتصدّى لِركلة جزاء

تألّق اللاعبان الجزائريان المهاجم العربي هلال سوداني والحارس وهاب رايس مبولحي مساء الثلاثاء، مع فريقَيهما الفتح والإتفاق السعوديَين.

وفاز فريق الفتح بِثلاثية نظيفة على الضيف نادي القادسية، لِحساب الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة من عمر البطولة السعودية.

وسجّل العربي هلال سوداني الهدف الأخير لِفريقه الفتح، في الدقيقة الـ 68. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات سوداني وقد بدّد “نحس” التهديف، بعد أن هزّ الشباك لِأوّل مرّة في صفوف فريق الفتح، الذي التحق به في جانفي الماضي.

وعلى غرار العربي هلال سوداني، شارك مواطنه وزميله متوسط الميدان سفيان بن دبكة أساسيا في صفوف فريق الفتح.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق الاتفاق بِنتيجة (3-1) على الضيف نادي الرائد.

وتصدّى حارس المرمى وهاب رايس مبولحي حامي عرين فريق الاتفاق، لِركلة جزاء نفّذها اللاعب الشيلي روني فرنانديز مهاجم نادي الرائد، في الوقت بدل الضّائع (90+7). كما تُظهره صور شريط الثاني والأخير الفيديو المُدرج أدناه.

وطرد الحكم اللاعب المغربي وليد آزارو مهاجم فريق الاتفاق، في الدقيقة الـ 68. وحينها كان المحليون مُتقدّمين في النتيجة بِثلاثية نظيفة.

وعلى غرار مبولحي، خاض حارس المرمى عز الدين دوخة كامل أطوار مواجهة الاتفاق، بِزيّ نادي الرائد.

ويحتلّ نادي الاتفاق المركز الـ 6 بِرصيد 44 نقطة، ويشغل فريق الفتح الرّتبة الـ 7 بِمجموع 41 نقطة، ويتموقع نادي الرائد في المركز الـ 10 بِرصيد 35 نقطة، ويجمع نادي القادسية 34 نقطة في الرّتبة الـ 12. قبل جولة واحدة عن إسدال ستار البطولة السعودية.

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