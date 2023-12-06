بِالفيديو: سوداني يُسجّل أجمل هدف عالمي لِسنة 2023

سجّل اللاعب الدولي الجزائري السّابق العربي هلال سوداني مساء الأربعاء هدفا، يُرجّح أن يكون الأجمل عالميا في سنة 2023.

وأمضى المهاجم سوداني هدفه لِمصلحة فريق ماريبور ضدّ المُضّيف نادي كوبر، في مباراة انتهت بِنتيجة التعادل (3-3)، لِحساب الجولة الـ 18 من عمر البطولة السلوفينية.

وهزّ سوداني شباك نادي كوبر بِضربة مقصّية خرافية، في الدقيقة الـ 41 (الفيديو).

وللذّكر، كان اللاعب المكسيكي مانويل نغريتي قد هزّ شباك بلغاريا بِهدف شبيبه إلى حدّ ما، في مباراة لِحساب ثمن نهائي كأس العالم 1986. وصنّفه النّقاد التوقيع الأجمل في تلك النّسخة من المونديال (الفيديو).

ورفع ابن الشلف غلّته إلى 3 أهداف، في بطولة سلوفينيا نسخة 2023-2024.

ويجمع فريق ماريبور 28 نقطة في المركز الرّابع، ويشغل نادي كوبر الرّتبة الثالثة بِرصيد 30 نقطة. مع الإشارة إلى أن الفريق الأخير تنقصه مباراة متأخّرة.