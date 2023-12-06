-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: سوداني يُسجّل أجمل هدف عالمي لِسنة 2023

علي بهلولي
  • 273
  • 0
بِالفيديو: سوداني يُسجّل أجمل هدف عالمي لِسنة 2023
ح.م

سجّل اللاعب الدولي الجزائري السّابق العربي هلال سوداني مساء الأربعاء هدفا، يُرجّح أن يكون الأجمل عالميا في سنة 2023.

وأمضى المهاجم سوداني هدفه لِمصلحة فريق ماريبور ضدّ المُضّيف نادي كوبر، في مباراة انتهت بِنتيجة التعادل (3-3)، لِحساب الجولة الـ 18 من عمر البطولة السلوفينية.

وهزّ سوداني شباك نادي كوبر بِضربة مقصّية خرافية، في الدقيقة الـ 41 (الفيديو).

وللذّكر، كان اللاعب المكسيكي مانويل نغريتي قد هزّ شباك بلغاريا بِهدف شبيبه إلى حدّ ما، في مباراة لِحساب ثمن نهائي كأس العالم 1986. وصنّفه النّقاد التوقيع الأجمل في تلك النّسخة من المونديال (الفيديو).

ورفع ابن الشلف غلّته إلى 3 أهداف، في بطولة سلوفينيا نسخة 2023-2024.

ويجمع فريق ماريبور 28 نقطة في المركز الرّابع، ويشغل نادي كوبر الرّتبة الثالثة بِرصيد 30 نقطة. مع الإشارة إلى أن الفريق الأخير تنقصه مباراة متأخّرة.

مقالات ذات صلة
لاعبون سابقون يقاضون الاتحاد الإنجليزي لهذا السبب

لاعبون سابقون يقاضون الاتحاد الإنجليزي لهذا السبب

أولمبيك ليون مهتم بخدمات تيطراوي

أولمبيك ليون مهتم بخدمات تيطراوي

إثارة جدل وهمي لِضرب بلماضي و”الخضر” عشية البطولة الإفريقية

إثارة جدل وهمي لِضرب بلماضي و”الخضر” عشية البطولة الإفريقية

“الخضر” يباشرون أول محطّة تحضيرية في سيدي موسى يوم 25 ديسمبر قبل “الكان”

“الخضر” يباشرون أول محطّة تحضيرية في سيدي موسى يوم 25 ديسمبر قبل “الكان”

ماندريا ضمن التشكيلة المثالية في الدرجة الثانية الفرنسية

ماندريا ضمن التشكيلة المثالية في الدرجة الثانية الفرنسية

التعليقات تلاحق صاحب الهدف العكسي الأسوأ في التاريخ (فيديو)

التعليقات تلاحق صاحب الهدف العكسي الأسوأ في التاريخ (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد