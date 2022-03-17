بِالفيديو: سوداني يُسجّل في مرمى مبولحي

أهدى اللاعب الجزائري العربي هلال سوداني، الخميس، فريقه ضمك فوزا ثمينا على الضيف نادي الاتفاق.

وانتصر نادي ضمك على فريق الاتفاق بِهدف لِصفر، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 25 من عمر البطولة السعودية.

وأمضى المهاجم سوداني الهدف الوحيد في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 41.

ورفع العربي هلال سوداني غلّته إلى 8 أهداف بِألوان فريق ضمك، في البطولة السعودية للموسم الحالي.

واستُبدل سوداني في الوقت بدل الضّائع (90+2)، بينما شارك مواطنه وزميله الحارس مصطفى زغبة أساسيا في صفوف نادي ضمك، وخاض كامل أطوار مواجهة فريق الاتفاق.

وفي الطرف المقابل، خاض الحارس الجزائري الآخر رايس وهاب مبولحي كامل أطوار مواجهة نادي ضمك، بِزيّ فريقه الاتفاق.

وطرد الحكم المهاجم أيمن يونس من نادي الاتفاق، في الدقيقة الـ 58.

ويجمع نادي ضمك بعد هذا الفوز 42 نقطة في المركز الـ 5، ويشغل فريق الاتفاق الرّتبة الـ 14 بِرصيد 24 نقطة.

وإذا كان فريق سوداني وزغبة قد لعب كلّ مقابلات البطولة السعودية، وعددها 25 مواجهة. فإن نادي مبولحي تنقصه مباراة متأخّرة.

وبات حارسا المنتخب الوطني الجزائري الأساسي رايس وهاب مبولحي والاحتياطي مصطفى زغبة، وقد خاضا آخر مباراة لهما على مستوى الأندية، قبل العودة إلى الجزائر. تأهّبا للمشاركة في مواجهتَي “الخضر” أمام الكاميرون، في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي، ضمن إطار الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.