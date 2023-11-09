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رياضة

بِالفيديو: شافعي يُبدّد حلم محرز في حصد نقاط الفوز

علي بهلولي
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بِالفيديو: شافعي يُبدّد حلم محرز في حصد نقاط الفوز
ح.م
فاروق شافعي يحتفل بِهدفه.

بدّد اللاعب الجزائري فاروق شافعي مساء الخميس حلم مواطنه رياض محرز، في حصد نقاط الفوز.

وتعادل نادي الأهلي بِنتيجة (2-2) مع مُضيّفه فريق ضمك، في مباراة لِحساب الجولة الـ 13 من عمر البطولة السعودية.

وصنع الجناح محرز الهدفَين الأوّل والثاني لِفريقه الأهلي، بِتمريرتَين في الدقيقتَين الـ 10 (الفيديو) والـ 44 (الفيديو).

ورفع محرز غلّته إلى 8 تمريرات في البطولة السعودية، فضلا عن حيازته رصيد 6 أهداف في هذه المنافسة والكأس المحلّية.

واسْتُبدل محرز في الدقيقة الـ 87، تاركا فريقه الأهلي مُتقدّما في النتيجة بـ (1-2).

وفي الطرف المُقابل، شارك المدافعان الجزائريان فاروق شافعي وعبد القادر بدران أساسيَين مع فريقهما ضمك، مع تسجيل غياب مواطنهما وزميلهما الحارس مصطفى زغبة.

وسجّل القائد شافعي الهدف الأوّل لِفريقه ضمك في الدقيقة الـ 73 (الفيديو)، رافعا غلّته إلى هدفَين في البطولة. وأضاف زميله المهاجم الروماني نيكولاي ستانتشيو الهدف الثاني في الوقت بدل الضّائع (90+1).

وارتقى فريق الأهلي إلى المركز الـ 3 بِرصيد 26 نقطة، ويشغل نادي ضمك الرّتبة الـ 9 بِمجموع 15 نقطة.

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