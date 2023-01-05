بِالفيديو: شافعي يُسجّل وسوداني يُهدر ركلة جزاء

سجّل اللاعب الدولي الجزائري السابق فاروق شافعي عصر الخميس هدفا، لكن فريقه ضمك السعودي خسر.

وانهزم نادي ضمك بِنتيجة (1-2) أمام الضيف فريق الرائد، لِحساب الجولة الـ 12 من عمر البطولة السعودية.

وأمضى القائد شافعي هدفه في الدقيقة الـ 82، بعد تمريرة من مواطنه وزميله العربي هلال سوداني.

وبات شافعي وقد افتتح عدّاد التهديف في البطولة السعودية للموسم الحالي.

وأهدر المهاجم سوداني ركلة جزاء في الدقيقة الـ 29.

وعلى غرار شافعي وسوداني، شارك الحارس الدولي الجزائري مصطفى زغبة أيضا أساسيا، بِزيّ نادي ضمك.