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رياضة

بِالفيديو: شباك الحارس المغربي الأكرد اخْتُرقت بِهدفَين عالميَين جزائريَين

علي بهلولي
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بِالفيديو: شباك الحارس المغربي الأكرد اخْتُرقت بِهدفَين عالميَين جزائريَين
الأرشيف
خالد بوسليو وهدف مُتعة للعين.

هزّ لاعب اتحاد العاصمة خالد بوسليو شباك حارس نادي الجيش الملكي المغربي أيوب الأكرد، بِهدفٍ عالميٍّ.

واستلم بوسليو كرة على طبق من زميله المهاجم البوتسواني توميسانغ أوريبونيي، فروّضها ثمّ باغت بها حارس “الفار” (التسمية المختصرة لِفريق القوات المسلّحة الملكية أو الجيش الملكي المغربي) بِلمسة أنيقة (الفيديو المُدرج أدناه).

وأمضى بوسليو هدفه في الدقيقة الـ 78، وبعد تسع دقائق فقط مند دخوله إلى أرضية الميدان بديلا لِزميله المهاجم عبد الرحمان مزياني.

ويرتبط خالد بوسليو (25 سنة) – ابن بلدية عين قشرة (ولاية سكيكدة) – مع نادي اتحاد العاصمة بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

واللافت أن الجيش الملكي المغربي وحارسه أيوب الأكرد عرفا السيناريو البئيس ذاته، لمّا اخْتُرقت شباكهما بِهدف خرافي، من مُمثّل آخر للكرة الجزائرية، وبِالضّبط مهاجم فريق شبيبة القبائل علي هارون، لِحساب إيّاب الدور الثاني من منافسة كأس “الكاف”، نسخة 2021-2022 (الفيديو المُدرج أدناه).

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