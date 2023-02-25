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رياضة

بِالفيديو: شباك الحارس زغبة تتلقّى ثلاثية من رونالدو

علي بهلولي
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بِالفيديو: شباك الحارس زغبة تتلقّى ثلاثية من رونالدو
ح.م
الحارس مصطفى زغبة قبيل انطلاق المباراة.

تلقّت شباك حارس المرمى الدولي الجزائري مصطفى زغبة مساء السبت، ثلاثة أهداف من توقيع النّجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفاز فريق النصر بِثلاثية نظيفة خارج القواعد على نادي ضمك، لِحساب الجولة الـ 18 من عمر البطولة السعودية.

واهتزّت شباك الحارس زغبة بِأهداف رونالدو في الدقائق: الـ 18 (ركلة جزاء) والـ 23 والـ 44. رافعا غلّته إلى ثمانية توقيعات بِألوان فريق النصر، في البطولة السعودية للموسم الحالي.

وعلى غرار الحارس زغبة، شارك المدافعان عبد القادر بدران وفاروق شافعي والمهاجم العربي هلال سوداني أساسيين، بِزيّ نادي ضمك.

ويتصدّر النّصر بعد هذا الفوز الثقيل لائحة الترتيب بِرصيد 43 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي الاتحاد بِفارق نُقطتَين. ويشغل فريق ضمك المركز الـ 7 بِمجموع 22 نقطة.

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