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رياضة

بِالفيديو: شبح التكتيك الإيطالي وكابيلو وجورجينيو يحوم حول ملعب براقي

علي بهلولي
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بِالفيديو: شبح التكتيك الإيطالي وكابيلو وجورجينيو يحوم حول ملعب براقي
ح.م
مجيد بوقرة في إحدى الحصص التدريبية للمنتخب المحلّي الجزائري.

ترك المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم بعد خوضه أربع مقابلات بِرسم بطولة إفريقيا لِهذه الفئة، بصمة إيطالية واضحة.

ولجأ محلّيو “الخضر” إلى ما يُعرف في أدبيات التكتيك الكروي بـ “الواقعية”، الفلسفة التي تشتهر بها المدرسة الإيطالية. والتي تتميّز بِالتركيز على النتيجة في المقام الأوّل، والتقشّف في الاستعراض الفني، وحصد انتصارات بِأهداف قليلة.

وخاض رجال مجيد بوقرة أربع مقابلات في “شان” 2023، واكتفوا بِتسجيل أربعة أهداف فقط، بِمعدّل توقيع في كلّ مباراة.

وفي تظاهرة المونديال نسخة إسبانيا 1982، أحرز منتخب إيطاليا الكأس العالمية بعد تسجيله ثلاثة تعادلات في الدور الأوّل، واكتفائه أيضا بِتوقيع هدفَين فقط في ثلاث مقابلات من عمر مرحلة المجموعات! أمّا في طبعة أمريكا 1994، فقد بلغ منتخب “لا سكوادرا أتزورا” المباراة النهائية، رغم أنه أمضى هدفَين فقط في دور المجموعات!

وأظهرت صور التلفزيون الناخب الوطني مجيد بوقرة هادئا (شريط الفيديو الأوّل) بعد تسجيل هدف الفوز والتأهّل من ركلة جزاء ضد كوت ديفوار، في وقت دوّي فيه ملعب براقي بِفرحة الجزائريين. مثلما كان المدرب فابيو كابيو هادئا وفريقه ميلان آسي يهزّ شباك نادي برشلونة الإسباني بِهدف ثانٍ، أمضاه المهاجم دانييلي ماسّارو في نهائي رابطة أبطال أوروبا عام 1994 (شريط الفيديو الثاني/ في الثانية الـ 40).

وبدا تأثّر المهاجم الجزائري أيمن محيوس واضحا بِمتوسّط الميدان الإيطالي جورجينيو، في طريقة تنفيذ ركلات الترجيح. وبِعبارة أدقّ: الانطلاق، ثم التوقّف والقفز، قبل التنفيذ ومراوغة الحارس.

وكان جورجينيو قد لفت الأنظار بِهذه الطريقة مع منتخب بلاده إيطاليا، في بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم صيف 2021 (شريطا الفيديو الثالث والرّابع).

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