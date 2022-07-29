بِالفيديو: شجار بين مدرب تورينو و”المناجير”!

تشاجر التقني الكرواتي إيفان يوريتش مدرب فريق تورينو الإيطالي مع “مناجير” النادي دافيدي فانياتي، لِسبب له صلة بِانتدابات اللاعبين في سوق التحويلات الصيفية الحالية.

وأظهرت صور شريط فيديو مُتداول تلاسن المدرب يوريتش مع “المناجير” فانياتي، وتشابكهما بِالأيدي، قبل تدخّل أحد مسؤولي نادي تورينو وإخماد “ثورتهما”.

ومِمّا جاء في الفيديو، قول فانياتي: “أنا مَن يُشكّل لائحة لاعبي الفريق”، وردَّ عليه المدرب يورتيش: “لن تفعل شيئا أيّها… (لفظ سوقي)”!

ولا تُعتبر هذه الحادثة أمرا غريبا في الوسط الكروي، لأنه غالبا ما تتكهرب العلاقة بين المدرب والمدير الرياضي (المناجير). فالأوّل يُصرّ على انتداب لاعبين “على المقاس”، والأخير يُريد جلب لاعبين لا يُرهقون ميزانية النادي. وفي بعض الأحيان يُغذّي الجشعُ مثل هذا النوع من الخلافات، وذلك لمّا يُصرّ كلّ طرف على التفاوض مع لاعب مُعيّن، يمنحه نسبة ما من الأرباح، ولو بِطريقة سرّية.

وكان المدرب إيفان يوريتش قد صرّح لِوسائل الإعلام الإيطالي في جانفي الماضي، بِأن صفقة إعارة اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس، لم تكن فكرة اقترحها على الإدارة، وأشار إلى أن “المناجير” دافيدي فانياتي هو مَن هندس لِانتداب مدافع فريق لاتسيو الإيطالي. تماما مثلما ذكرت تقارير صحفية بريطانية في تاريخ سابق، بِأن سرّ خلافات اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مع مدربه في فريق وست هام الإنجليزي ديفيد مويس، فحواه أن جلب مهاجم “الخضر”، خطّط له “مناجير” نادي “المطارق” وليس التقني الأسكتلندي.