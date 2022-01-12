بِالفيديو: شعبية جارفة لـ “محرز” في الكاميرون

يُحظى النجم الجزائري رياض محرز بِشعبية جارفة، سبقته إلى الكاميرون مسرح نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

واحتشد عدد كبير من الكاميرونيين بِجوار فندق إقامة المنتخب الوطني الجزائري، قبيل انتقال أشبال جمال بلماضي إلى ملعب مواجهة سيراليون. وراحوا يهتفون بِحياة محرز.

ويقع فندق وملعب مواجهة الجزائر وسيراليون بِمدينة دوالا، بِالجنوب الغربي للكاميرون.

وردّ قائد “محاربي الصحراء” على مشجّعيه الكاميرونيين، بِابتسامة وتحية، وهو مُحاط بِطوق مُشدّد فرضه رجال الأمن الكاميروني.

وكاد المشجعون يخترقون الطوق الأمني، ويصلون إلى محرز. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ولم يسبق للجناح الجزائري رياض محرز (30 سنة) أن خاض مباراة في الكاميرون.

وخلال مواجهة “الخضر” والمضيف الكاميروني بِالعاصمة ياوندي، مساء الـ 7 من أكتوبر 2017، لم يُسافر محرز مع زملائه في المنتخب الوطني إلى هذا البلد.

ولم يُوجّه الناخب الوطني لوكاس ألكاراز الدّعوة إلى محرز وأيضا إسلام سليماني في سفرية الكاميرون، واعتمد على مهاجمين آخرين مثل رشيد غزال والعربي هلال سوداني وإسحاق بلفضيل.

ولُعبت المباراة المشار إليها في إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات، لِتصفيات كأس العالم 2018 بِروسيا. وقبل تنظيمها كان “الخضر” قد خرجوا من السباق، والأمر ذاته للكاميرون. ما يعني أنها اكتست طابعا شكليا.