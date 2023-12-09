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رياضة

بِالفيديو: شعيبي.. تمريرة حاسمة وفوز ثقيل على البايرن

علي بهلولي
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بِالفيديو: شعيبي.. تمريرة حاسمة وفوز ثقيل على البايرن

ساهم اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي مساء السبت، في صنع فوز ثقيل على العملاق بايرن ميونيخ.

وتغلّب فريق آينتراخت فرانكفورت بِنتيجة (5-1) على الضّيف نادي بايرن ميونيخ، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 14 من عمر البطولة الألمانية.

وقدّم متوسّط الميدان شعيبي كرة على طبق داخل منطقة عمليات البايرن، أثمرت هدفا لِمصلحة فريقه آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة الـ 50. رافعا غلّته إلى 3 تمريرات حاسمة في “البوندسليغا” (الفيديو).

ويتحوّل الرّقم إلى هدفَين و8 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2023-2024، بِاحتساب بدايته هذا الموسم مع نادي تولوز الفرنسي.

وبات فريق آينتراخت فرانكفورت يجمع 21 نقطة في المركز الـ 7، ويحوز بايرن ميونيخ 32 نقطة في الرّتبة الـ 2. مع الإشارة إلى أن الفريق الأخير تنقصه مباراة متأخّرة.

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